Михеев. Итоги - «Смертная казнь не поможет»: Михеев предложил шокирующий метод борьбы с коррупцией (29 Марта 2021)
Опубликовано: 29 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире «Первого русского» поддержал идею конфискации «лишних» денег на банковских счетах чиновников и предложил свой способ, как лишить госслужащих самой возможности воровать.
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