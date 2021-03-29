Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Михеев. Итоги. «Смертная казнь не поможет»: Михеев предложил шокирующий метод борьбы с коррупцией 29.03.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Михеев. Итоги
Михеев. Итоги 29.03.2021. «Смертная казнь не поможет»: Михеев предложил шокирующий метод борьбы с коррупцией
29.03.2021 28.03.2021 27.03.2021 27.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 21.03.2021 20.03.2021 19.03.2021
Еще

Михеев. Итоги - «Смертная казнь не поможет»: Михеев предложил шокирующий метод борьбы с коррупцией (29 Марта 2021)

37 просмотров
1
0
Поделиться
Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
Подписаться

Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире «Первого русского» поддержал идею конфискации «лишних» денег на банковских счетах чиновников и предложил свой способ, как лишить госслужащих самой возможности воровать.

 

Смотрите онлайн Михеев. Итоги «Смертная казнь не поможет»: Михеев предложил шокирующий метод борьбы с коррупцией (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу