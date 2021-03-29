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Соловьёв LIVE. Бомбануло в эфире! Смачный "шлепок" от Соловьева по всем российским функционерам 29.03.2021

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Соловьёв LIVE 29.03.2021. Бомбануло в эфире! Смачный "шлепок" от Соловьева по всем российским функционерам
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Соловьёв LIVE - Бомбануло в эфире! Смачный "шлепок" от Соловьева по всем российским функционерам (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Вытащите уже "уважаемые" функционеры язык из .....»: Владимир Соловьев забористо о российских функционерах!

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Бомбануло в эфире! Смачный "шлепок" от Соловьева по всем российским функционерам (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Аня
29 Марта 2021, 14:28
Черный экран и на нём написано: Видео недоступно. Автор ограничил доступ к видео.
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Александр
Аня
29 Марта 2021 в 14:39
Володя какаято сволоч ограничила доступ к твоему сайту.
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