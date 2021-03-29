Мы стоим на пороге огромного противостояния. Почему Украина готовится воевать в Донбассе с Россией? Россия хочет уничтожить Украину и мы должны понимать это. Как США сводят счеты с Россией при помощи Киева. Америке глубоко плевать на Украину. И каким образом Владимир Зеленский собрался вернуть Крым? Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма.

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