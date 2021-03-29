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Место встречи. По тонкому льду 29.03.2021

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Место встречи 29.03.2021. По тонкому льду
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Место встречи - По тонкому льду (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Мы стоим на пороге огромного противостояния. Почему Украина готовится воевать в Донбассе с Россией? Россия хочет уничтожить Украину и мы должны понимать это. Как США сводят счеты с Россией при помощи Киева. Америке глубоко плевать на Украину. И каким образом Владимир Зеленский собрался вернуть Крым? Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма.

 

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Комментариев: 1
галина
29 Марта 2021, 20:06
Какие умные власти Украины,договариться не хотят,хотя стоило.Будут убивать друг друга.Как было бы правильно вывезти всех детей и женщин,а оставить только сильных для битвы.В случаи поражения все угольные шахты взорвать ,ничего врагу.0-0.Свободная зона,а в России есть место для людей....
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