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Константин Сёмин. Виноваты рабочие. Письма 29.03.2021

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Константин Сёмин 29.03.2021. Виноваты рабочие. Письма
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Константин Сёмин - Виноваты рабочие. Письма (29 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 29 Марта 2021

Я работник Акционерного общества «Спецтехника», располагающегося в Закрытом административно-территориальном образовании  «Озёрный» Тверской области.

 

Написать Вам меня побудило опубликованное у Вас письмо коллектива приморского завода «Радиоприбор». Описываемая им ситуация как две капли воды похожа на нашу.

 

История нашего предприятия начинается в 1943 году, когда приказом начальника тыла ВВС в Москве была сформирована Центральная стационарная авиаремонтная мастерская. Потом был ряд переформирований и передислокация . С февраля 1961 года предприятие функционировало как «75 авторемонтный завод».

 

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