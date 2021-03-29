Интернет по паспорту. Трансвеститы в законе. Слава жадности! Галопом по Европам

Я работник Акционерного общества «Спецтехника», располагающегося в Закрытом административно-территориальном образовании «Озёрный» Тверской области.

Написать Вам меня побудило опубликованное у Вас письмо коллектива приморского завода «Радиоприбор». Описываемая им ситуация как две капли воды похожа на нашу.

История нашего предприятия начинается в 1943 году, когда приказом начальника тыла ВВС в Москве была сформирована Центральная стационарная авиаремонтная мастерская. Потом был ряд переформирований и передислокация . С февраля 1961 года предприятие функционировало как «75 авторемонтный завод».

Смотрите онлайн Константин Сёмин Виноваты рабочие. Письма (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.