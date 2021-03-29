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Время покажет. Эмбарго для пармезана 29.03.2021

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Видео 29.03.2021. Время покажет. Эмбарго для пармезана
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Видео - Время покажет. Эмбарго для пармезана (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Посол Италии в РФ попросил исключить пармезан из списка продуктов, ввоз которых в Россию запрещен. В 2014 году пармезан исчез с российских прилавков в ответ на санкции против нашей страны. По словам посла, сыр был включен в санкционный список по ошибке. Удастся ли итальянскому сыру вернуться на российский рынок?

 

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