Время покажет. Главными угрозами для Североатлантического альянса были названы Россия и Китай

Сергей Михеев. Донбасс и Карабах: можно ли сравнить? Платы США. Эффективность беспилотников

Посол Италии в РФ попросил исключить пармезан из списка продуктов, ввоз которых в Россию запрещен. В 2014 году пармезан исчез с российских прилавков в ответ на санкции против нашей страны. По словам посла, сыр был включен в санкционный список по ошибке. Удастся ли итальянскому сыру вернуться на российский рынок?

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