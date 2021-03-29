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Время покажет. Вторая мировая: пересмотр истории 29.03.2021

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Видео 29.03.2021. Время покажет. Вторая мировая: пересмотр истории
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Видео - Время покажет. Вторая мировая: пересмотр истории (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Американские исследователи пересматривают роль Советского Союза и лично Сталина в победе над нацизмом. Автор нового исторического исследования, профессор истории одного из престижных колледжей Нью-Йорка Шон Макмикен борется за переоценку Второй мировой войны. В своей книге он пишет о том, что военная машина Сталина в значительной степени зависела  от Америки — от боевых танков и самолетов до продуктов питания для Красной Армии.

 

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