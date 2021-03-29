Американские исследователи пересматривают роль Советского Союза и лично Сталина в победе над нацизмом. Автор нового исторического исследования, профессор истории одного из престижных колледжей Нью-Йорка Шон Макмикен борется за переоценку Второй мировой войны. В своей книге он пишет о том, что военная машина Сталина в значительной степени зависела от Америки — от боевых танков и самолетов до продуктов питания для Красной Армии.

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Вторая мировая: пересмотр истории (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.