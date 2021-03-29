В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— российские контрсанкции и итальянский пармезан;

— заявление госсекретаря США Энтони Блинкен об «агрессии со стороны Москвы»;

— исследования американского ученого о пересмотре роли СССР во Второй мировой войне.

Сжигают не только мосты, но и кроссовки, Китай объявил бойкот американской продукции. Русские виноваты во всех мировых войнах, новый взгляд на историю от американцев. Российские фигуристы с триумфом вернулись на родину. Мощный взрыв на НПЗ в Индонезии, причины пока неизвестны, на месте работают спасатели. Италия просит Москву отменить эмбарго на пармезан, чем ответят в РФ?

Смотрите онлайн Время покажет (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.