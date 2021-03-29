Время покажет (29 Марта 2021)
Опубликовано: 29 Марта 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.
В выпуске:
— российские контрсанкции и итальянский пармезан;
— заявление госсекретаря США Энтони Блинкен об «агрессии со стороны Москвы»;
— исследования американского ученого о пересмотре роли СССР во Второй мировой войне.
Сжигают не только мосты, но и кроссовки, Китай объявил бойкот американской продукции. Русские виноваты во всех мировых войнах, новый взгляд на историю от американцев. Российские фигуристы с триумфом вернулись на родину. Мощный взрыв на НПЗ в Индонезии, причины пока неизвестны, на месте работают спасатели. Италия просит Москву отменить эмбарго на пармезан, чем ответят в РФ?
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