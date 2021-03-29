Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет 29.03.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время покажет
Время покажет 29.03.2021
29.03.2021 26.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021
Еще

Время покажет (29 Марта 2021)

141 просмотров
1
1
Поделиться
Время покажет
Время покажет
Подписаться

Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

 

— российские контрсанкции и итальянский пармезан;

— заявление госсекретаря США Энтони Блинкен об «агрессии со стороны Москвы»;

— исследования американского ученого о пересмотре роли СССР во Второй мировой войне.

 

Сжигают не только мосты, но и кроссовки, Китай объявил бойкот американской продукции. Русские виноваты во всех мировых войнах, новый взгляд на историю от американцев. Российские фигуристы с триумфом вернулись на родину. Мощный взрыв на НПЗ в Индонезии, причины пока неизвестны, на месте работают спасатели. Италия просит Москву отменить эмбарго на пармезан, чем ответят в РФ?

 

Смотрите онлайн Время покажет (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу