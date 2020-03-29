Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Специальный репортаж. Красный закат. Часть 2. Когда мечты сбываются 29.03.2021

  1. Главная
  2. ТВЦ
  3. Специальный репортаж
Специальный репортаж 29.03.2021. Красный закат. Часть 2. Когда мечты сбываются
29.03.2021 22.03.2021 15.03.2021 01.03.2021 15.02.2021 08.02.2021 01.02.2021 25.01.2021 18.01.2021 11.01.2021
Еще

Специальный репортаж - Красный закат. Часть 2. Когда мечты сбываются (29 Марта 2021)

32 просмотров
1
0
Поделиться
Специальный репортаж
Специальный репортаж
Подписаться

Опубликовано: 29 Марта 2021

10 марта 1985 года информационное агентство распространили сообщение молнию. Умер генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. Советские граждане к смертям своих престарелых лидеров за последние годы привыкли настолько, что стали сочинять о них анекдоты.

 

Пятилетка пышных похорон, гонки на лафетах, но на экстренном заседании Политбюро в этот день не до шуток. Первый раз договориться кто будет председателем похоронной комиссии и новым генсеком, не получилось.

 

Смотрите онлайн Специальный репортаж Красный закат. Часть 2. Когда мечты сбываются (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу