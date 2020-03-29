10 марта 1985 года информационное агентство распространили сообщение молнию. Умер генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. Советские граждане к смертям своих престарелых лидеров за последние годы привыкли настолько, что стали сочинять о них анекдоты.

Пятилетка пышных похорон, гонки на лафетах, но на экстренном заседании Политбюро в этот день не до шуток. Первый раз договориться кто будет председателем похоронной комиссии и новым генсеком, не получилось.

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