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60 минут. Вечерний выпуск. Не шутка: в Незалежной людей лечат, как крупный рогатый скот 29.03.2021

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60 минут по горячим следам 29.03.2021. Вечерний выпуск. Не шутка: в Незалежной людей лечат, как крупный рогатый скот
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Не шутка: в Незалежной людей лечат, как крупный рогатый скот (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

На Украине окончательно сошли с ума – объявили Россию и Путина ответственными за распространение коронавируса в мире. Доказательства исчерпывающие: Путин якобы создал COVID-19 искусственно, чтобы весь мир умолял его поделиться своим "Спутником V", запрещенным на Украине. Зато теперь Незалежная лечит своих граждан от коронавируса противопаразитным средством для крупного рогатого скота.

 

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Комментариев: 3
Сергей 1960 Ижевск
29 Марта 2021, 20:56
надеждин сволочь, ты же гражданин РОССИИ (хотя не уверен),как ты можешь выступать против РОДИНЫ (хотя, а есть ли она у тебя, как и совесть)
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Вовка Добрая Душа
29 Марта 2021, 21:03

Какая у куриной ж@пы вместо рта - совесть ? ... Оттуда льется только гуано ...

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Осхат
29 Марта 2021, 21:25
Без гимна и флага это позорище,остальное лирика.Это вообще за гранью и сделано намеренно неужели вам это не понятно.
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