60 минут. Специальный выпуск. Березовский: что стало с семьей и долгами влиятельного олигарха 90-х 26.03.2021

На Украине окончательно сошли с ума – объявили Россию и Путина ответственными за распространение коронавируса в мире. Доказательства исчерпывающие: Путин якобы создал COVID-19 искусственно, чтобы весь мир умолял его поделиться своим "Спутником V", запрещенным на Украине. Зато теперь Незалежная лечит своих граждан от коронавируса противопаразитным средством для крупного рогатого скота.

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