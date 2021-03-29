Царьград. Главное. Рубль и нефть вниз, цены на топливо вверх: в России новый кризис 23.03.2021

«Газпром» показал худший результат и получил первый годовой убыток по РСБУ более чем за 20 лет - почти 707 млрд. руб. Между тем, в минувшем году было принято решение о том, что жителям четырех регионов в экспериментальном порядке будут проводить газ бесплатно. Почему эксперимент проводится не по всей стране? Как криминал проник в российские газовые дела? Где самое «слабое звено»?

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