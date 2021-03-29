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Царьград. Главное. Криминал в «Газпроме»: как ОПГ пилят национальное достояние 29.03.2021

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Царьград. Главное 29.03.2021. Криминал в «Газпроме»: как ОПГ пилят национальное достояние
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Царьград. Главное - Криминал в «Газпроме»: как ОПГ пилят национальное достояние (29 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

«Газпром» показал худший результат и получил первый годовой убыток по РСБУ более чем за 20 лет - почти 707 млрд. руб. Между тем, в минувшем году было принято решение о том, что жителям четырех регионов в экспериментальном порядке будут проводить газ бесплатно. Почему эксперимент проводится не по всей стране? Как криминал проник в российские газовые дела? Где самое «слабое звено»?

 

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