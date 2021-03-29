Константин Сёмин - Лимит на кредит. Победил секс-шоп. Мечта Гондураса. Галопом по Европам (29 Марта 2021)
Опубликовано: 29 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Гражданам установят лимит на количество кредитов;
- Россия берет кредит, чтобы выплатить премии врачам, работающим с ковидными больными;
- Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Эвер Гивен смогли снять с мели;
- Норникель заявил, что на руднике «Октябрьский» все-таки удалось остановить затопление;
- Китай отправил в бан сеть магазинов одежды H&M;
- Пекин и Тегеран подписали соглашение о стратегическом партнёрстве на 25 лет;
- В Мьянме в субботу на акциях протеста убито больше 90 человек;
- В Мозамбике исламисты захватили город Пальма, где добывает газ французская Тоталь;
- Жители Новороссийска протестуют против вырубки пионерской рощи;
- Росреестр предложил частично снять запрет на приватизацию участков у воды;
- Правительство Гондураса одобрило создание на одном из своих островов частного города для стартапов и IT-специалистов, работающих на удаленке.
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