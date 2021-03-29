В этом выпуске:

- Гражданам установят лимит на количество кредитов;

- Россия берет кредит, чтобы выплатить премии врачам, работающим с ковидными больными;

- Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Эвер Гивен смогли снять с мели;

- Норникель заявил, что на руднике «Октябрьский» все-таки удалось остановить затопление;

- Китай отправил в бан сеть магазинов одежды H&M;

- Пекин и Тегеран подписали соглашение о стратегическом партнёрстве на 25 лет;

- В Мьянме в субботу на акциях протеста убито больше 90 человек;

- В Мозамбике исламисты захватили город Пальма, где добывает газ французская Тоталь;

- Жители Новороссийска протестуют против вырубки пионерской рощи;

- Росреестр предложил частично снять запрет на приватизацию участков у воды;

- Правительство Гондураса одобрило создание на одном из своих островов частного города для стартапов и IT-специалистов, работающих на удаленке.

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