Соловьёв LIVE - Соловьев обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад. Про Собчак тоже не забыл (29 Марта 2021)
Опубликовано: 29 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Именитые медийные личности, которые критически оценивают общественно-политическую ситуацию в России, «работают под прикрытием» в интересах Запада. Такое мнение высказал Владимир Соловьёв.
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