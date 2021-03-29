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Соловьёв LIVE. Соловьев обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад. Про Собчак тоже не забыл 29.03.2021

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Соловьёв LIVE 29.03.2021. Соловьев обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад. Про Собчак тоже не забыл
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Соловьёв LIVE - Соловьев обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад. Про Собчак тоже не забыл (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Именитые медийные личности, которые критически оценивают общественно-политическую ситуацию в России, «работают под прикрытием» в интересах Запада. Такое мнение высказал Владимир Соловьёв.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Соловьев обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад. Про Собчак тоже не забыл (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Марго
29 Марта 2021, 19:23
Ахеджакова выжила из ума, бездарная и убогая умом Бортич интеллектом вовсе не отягощена, а Собчак - провокаторша, тоже на головку приболевшая. Они больны ненавистью к России: Ахеджакова от некрасивой старости, Бортич от глупости, а Собчак просто так, ради драйва. Да и фиг бы с ними, только вони от них много, воротит...
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