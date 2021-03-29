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Марго

Ахеджакова выжила из ума, бездарная и убогая умом Бортич интеллектом вовсе не отягощена, а Собчак - провокаторша, тоже на головку приболевшая. Они больны ненавистью к России: Ахеджакова от некрасивой старости, Бортич от глупости, а Собчак просто так, ради драйва. Да и фиг бы с ними, только вони от них много, воротит...