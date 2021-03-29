Политическая Россия - Народ хочет посадить Моргенштерна за вовлечение в проституцию (29 Марта 2021)
Опубликовано: 29 Марта 2021
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Проблемы у ФЕОР – Федерации еврейских общин России – множатся каждую неделю. Вслед за уголовным делом против главы Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, миллиардера Бориса Шпигеля, подоспел обыск в читинской синагоге. Там обнаружили наркотики, и теперь местному представителю ФЕОР грозят неприятности.
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