Литва призывает Европу к войне с Россией: Италия умоляет Россию купить сыр

Проблемы у ФЕОР – Федерации еврейских общин России – множатся каждую неделю. Вслед за уголовным делом против главы Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, миллиардера Бориса Шпигеля, подоспел обыск в читинской синагоге. Там обнаружили наркотики, и теперь местному представителю ФЕОР грозят неприятности.

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