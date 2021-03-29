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Шесть выговоров Навальному за две недели в ИК

Фургал заявил о «колоссальном» давлении и угрозах со стороны следствия

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии во Владимирской области Владимир Григорян заявил, что Алексей Навальный в колонии симулирует проблемы со здоровьем. При этом он утверждает, что не посещал Навального в колонии.

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