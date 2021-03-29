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Дождь. Во владимирской ОНК «не верят» Навальному. Дело против отца Ивана Жданова. Новая техника для МВД 29.03.2021

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Телеканал Дождь 29.03.2021. Во владимирской ОНК «не верят» Навальному. Дело против отца Ивана Жданова. Новая техника для МВД
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Телеканал Дождь - Во владимирской ОНК «не верят» Навальному. Дело против отца Ивана Жданова. Новая техника для МВД (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 29 Марта 2021

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии во Владимирской области Владимир Григорян заявил, что Алексей Навальный в колонии симулирует проблемы со здоровьем. При этом он утверждает, что не посещал Навального в колонии.

 

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