Пашинян уходит в отставку. Протесты в Белоруссии. Навальная бросила мужа в колонии. Бывшие

Бомбануло в эфире! Смачный "шлепок" от Соловьева по всем российским функционерам

Соловьев обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад. Про Собчак тоже не забыл

В эфире — «Стена Сосновского»!

- Навальный нарушает режим

- Зоопарк от волков до хомяков

- Путин, Меркель и Макрон не хотят говорить с Зеленским

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Навальный нарушает режим. С Зеленским не хотят говорить. Стена Сосновского (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.