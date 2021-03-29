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Вечер с Владимиром Соловьевым 29.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 29.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (29 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 29 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Шансов перебить вчерашний вой Жириновского на луну нет ни у кого, немногие знают, что когда Владимир Вольфович закончил, многие волчицы сбежались к месту съемки передачи и ждали выхода волка. Услышав рулады Жириновского, встревожилась Америка и поняла, что что-то не то. Там фактически признались в использовании политики двойных стандартов. Может, для кого это стало открытием или шоком, но уж точно не для постоянных зрителей Вечера.

 

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