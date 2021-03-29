Шансов перебить вчерашний вой Жириновского на луну нет ни у кого, немногие знают, что когда Владимир Вольфович закончил, многие волчицы сбежались к месту съемки передачи и ждали выхода волка. Услышав рулады Жириновского, встревожилась Америка и поняла, что что-то не то. Там фактически признались в использовании политики двойных стандартов. Может, для кого это стало открытием или шоком, но уж точно не для постоянных зрителей Вечера.

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.