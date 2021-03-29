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Время в 21:00 29.03.2021

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Время в 21:00 29.03.2021
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Время в 21:00 (29 Марта 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 29 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: в Москве арестован мужчина, который склонял детей к опасным экстремальным занятиям; за сутки в России выявили 8 711 случаев коронавируса; получены документы, необходимые для регистрации вакцины "Спутник Лайт"; состав ЦИК обновился более чем наполовину; как организовать летний отдых для детей и учащейся молодежи, глава правительства обсудил со своими заместителями; выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» открылась в Москве; в аэропорту Шереметьево болельщики встретили российских фигуристов.

 

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