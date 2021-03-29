Смотрите в этом выпуске: в Москве арестован мужчина, который склонял детей к опасным экстремальным занятиям; за сутки в России выявили 8 711 случаев коронавируса; получены документы, необходимые для регистрации вакцины "Спутник Лайт"; состав ЦИК обновился более чем наполовину; как организовать летний отдых для детей и учащейся молодежи, глава правительства обсудил со своими заместителями; выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» открылась в Москве; в аэропорту Шереметьево болельщики встретили российских фигуристов.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.