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Утренний разворот. Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Роман Цимбалюк 30.03.2021

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Утренний разворот 30.03.2021. Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Роман Цимбалюк
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Утренний разворот - Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Роман Цимбалюк (30 Марта 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Суд над полицейскими-убийцами Флойда. Карина Орлова, журналист радиостанции «Эхо Москвы» в Вашингтоне

- НКВД оклеветали? СК проведёт проверку. Денис Карагодин, руководитель следственной группы «Расследование Карагодина»

- Учителя вынудили заняться политикой. Александр Рябчук, кандидат в депутаты Государственной Думы, учитель истории и обществознания.

- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель  радиостанции «Эхо Москвы»

- Мьянма. О новой власти «своими глазами». Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца»

- «Живой гвоздь». Роман Цимбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»

- Уголовное преследование отца. Иван Жданов, директор организации, которую российские власти считают иностранным агентом

- «Иноагентство». Людмила Савицкая, журналист радио «Свободы», которое российские власти считают иностранным агентом.

 

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