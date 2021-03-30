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Дождь. Как Россия могла бы использовать инцидент в Суэцком канале в свою пользу и почему не сделала этого 30.03.2021

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Телеканал Дождь 30.03.2021. Как Россия могла бы использовать инцидент в Суэцком канале в свою пользу и почему не сделала этого
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Телеканал Дождь - Как Россия могла бы использовать инцидент в Суэцком канале в свою пользу и почему не сделала этого (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель 23 марта. Обсудили с финансистом, основателем Movchan's Group Андреем Мовчаном, пойдет в мире ли речь о диверсификации транспортных коридоров. Появится ли интерес к российскому Шелковому пути и Северному морскому пути и смогут ли российские власти оживить их без смены курса внешней политики.

 

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