Новые выговоры и обвинение в «симуляции»: что сейчас происходит с Навальным в колонии

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале. Контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель 23 марта. Обсудили с финансистом, основателем Movchan's Group Андреем Мовчаном, пойдет в мире ли речь о диверсификации транспортных коридоров. Появится ли интерес к российскому Шелковому пути и Северному морскому пути и смогут ли российские власти оживить их без смены курса внешней политики.

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