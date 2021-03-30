Михеев. Итоги - «Что в голове у Набиуллиной? Загадка»: Михеева насторожила идея деноминации рубля (30 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире «Первого русского» оценил планы Центробанка по выпуску российских банкнот с новым дизайном и вероятность новой деноминации рубля. Эксперт высказал мнение, что «такой шурум-бурум» может привести сперва к отказу от наличных, а после и вовсе к оплате по сетчатке глаза или чипу в руке.
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