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Михеев. Итоги. «Что в голове у Набиуллиной? Загадка»: Михеева насторожила идея деноминации рубля 30.03.2021

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Михеев. Итоги 30.03.2021. «Что в голове у Набиуллиной? Загадка»: Михеева насторожила идея деноминации рубля
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Михеев. Итоги - «Что в голове у Набиуллиной? Загадка»: Михеева насторожила идея деноминации рубля (30 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире «Первого русского» оценил планы Центробанка по выпуску российских банкнот с новым дизайном и вероятность новой деноминации рубля. Эксперт высказал мнение, что «такой шурум-бурум» может привести сперва к отказу от наличных, а после и вовсе к оплате по сетчатке глаза или чипу в руке.

 

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