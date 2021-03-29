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Открытый эфир. «Охотник» против «Жнеца» 29.03.2021

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Открытый эфир 29.03.2021. «Охотник» против «Жнеца»
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Открытый эфир - «Охотник» против «Жнеца» (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Опять, Блинкен! Госсекретарь США обещает России серьезные меры и угрожает последствиями.

 

- Высокие, высокие отношения: как главы крупнейших американских корпораций оказались у руля США? Правда ли, что теневым министром экономики является миллиардер Джозеф Безос, а здравоохранением управляет Билл Гейтс?

 

- По ночам минус, днем плюс 40, крупнейший кризис на границе США и Мексики: сотни детей и тысячи взрослых мигрантов умирают в техасской пустыне, поверив обещаниям Джо Байдена принять их.

 

- Когда он в шутку занемог, он обсуждать себя заставил: совпадение ли, что блогер Алексей Навальный якобы заболел аккурат в день старта саммита НАТО?

 

- Дипломат доставит яд: журналист Вадим Манукян через свои источники нашел доказательства того, что в западных посольствах хранятся смертельные отравляющие газы и жидкости.

 

- «Выселить россиян из Крыма после возвращения полуострова»: Владимир Зеленский подписал новую военную стратегию Украины - почему упор в документе делается на партизанскую войну и помощь союзников по НАТО?

 

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