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Между тем. Вакцинация: чего мы боимся 29.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 29.03.2021. Вакцинация: чего мы боимся
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Между тем с Наталией Метлиной - Вакцинация: чего мы боимся (29 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Как антипрививочники мешают бороться с COVID-19? Откуда пошло это движение, и почему Всемирная организация здравоохранения назвала его глобальной угрозой для человечества? Каким образом противники вакцинации спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней? Чем вредят сообщества антипрививочников в соцсетях?

 

И как их активность ставит государства перед дилеммой о добровольной или принудительной вакцинации? Почему отказ от прививок смертельно опасен? И как противники вакцинации мешают нам всем приобрести коллективный иммунитет к COVID-19?

 

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