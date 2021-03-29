Между тем с Наталией Метлиной - Вакцинация: чего мы боимся (29 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
Ведущие: Наталья Метлина
Еще
Как антипрививочники мешают бороться с COVID-19? Откуда пошло это движение, и почему Всемирная организация здравоохранения назвала его глобальной угрозой для человечества? Каким образом противники вакцинации спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней? Чем вредят сообщества антипрививочников в соцсетях?
И как их активность ставит государства перед дилеммой о добровольной или принудительной вакцинации? Почему отказ от прививок смертельно опасен? И как противники вакцинации мешают нам всем приобрести коллективный иммунитет к COVID-19?
Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Вакцинация: чего мы боимся (29 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.