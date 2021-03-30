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60 минут 30.03.2021

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60 минут по горячим следам 30.03.2021
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60 минут по горячим следам (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

COVID-19 накрыл Украину с головой – началась третья волна пандемии. Половина страны уже ушла на карантин, но самое страшное впереди. По прогнозам, в ближайшие 2-3 недели ожидается прирост зараженных до 25 тысяч в сутки. При этом вакцин в стране практически нет. Ситуация настолько катастрофическая, что главный санитарный врач Ляшко предложил скрещивать вакцины: индийскую с китайской.

 

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