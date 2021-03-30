В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о сдувшейся протестной активности в Белоруссии, о блокаде Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом EVER GIVEN, принадлежащим компании EVERGREEN, а также о связанным с этим кризисом мировой экономики.

- Что произошло с протестным движением в Белоруссии

- Начнёт ли белорусская власть диалог с народом

- Почему необходимо Союзное государство Россия-Белоруссия-Украина

- О произошедшем в Суэцком канале

- Как блокировка Суэцкого канала отразится на мировой экономике

- Может ли Россия выстроить суверенную экономику

- О социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду».

Смотрите онлайн Николай Стариков Лукашенко, контейнеровоз EVER GIVEN и кризис мировой экономики (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.