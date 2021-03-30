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Николай Стариков. Лукашенко, контейнеровоз EVER GIVEN и кризис мировой экономики 30.03.2021

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Николай Стариков 30.03.2021. Лукашенко, контейнеровоз EVER GIVEN и кризис мировой экономики
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Николай Стариков - Лукашенко, контейнеровоз EVER GIVEN и кризис мировой экономики (30 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о сдувшейся протестной активности в Белоруссии, о блокаде Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом EVER GIVEN, принадлежащим компании EVERGREEN, а также о связанным с этим кризисом мировой экономики.

 

- Что произошло с протестным движением в Белоруссии
- Начнёт ли белорусская власть диалог с народом
- Почему необходимо Союзное государство Россия-Белоруссия-Украина
- О произошедшем в Суэцком канале 
- Как блокировка Суэцкого канала отразится на мировой экономике
- Может ли Россия выстроить суверенную экономику 
- О социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду».

 

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