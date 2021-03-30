Политическая Россия - Если Пашинян останется, на Армении можно ставить крест (30 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
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На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
- Насколько велики шансы Пашиняна на победу в выборах?
- Для чего премьер-министру давали шанс?
- Об имидже Пашиняна
- Почему выборы в Армении сейчас необходимы?
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