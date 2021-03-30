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Политическая Россия. Если Пашинян останется, на Армении можно ставить крест 30.03.2021

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Политическая Россия 30.03.2021. Если Пашинян останется, на Армении можно ставить крест
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Политическая Россия - Если Пашинян останется, на Армении можно ставить крест (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

На связи с PolitRussia Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

 

- Насколько велики шансы Пашиняна на победу в выборах?
- Для чего премьер-министру давали шанс?
- Об имидже Пашиняна
- Почему выборы в Армении сейчас необходимы?

 

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