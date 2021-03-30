Леонид Волков о том, кто выступает против «Умного голосования»

«Они хотят, чтобы я перестал призывать на митинги»: Иван Жданов об аресте своего отца

Алексей Навальный находится в ИК-2 в Покрове. По словам его адвокатов, у Навального в колонии начались сильные боли в спине и серьезные проблемы с правой ногой. Ему дают по две таблетки Ибупрофена в день, что, конечно, не является должной медицинской помощью. Вместе с тем продолжается пытка лишением сна.

Мы публикуем видеообращение врачей в поддержку Алексея Навального с требованием оказать ему необходимую медицинскую помощь.

Смотрите онлайн Алексей Навальный LIVE «Не позорьте медицину!» Обращение врачей о ситуации с Навальным в ИК-2 (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.