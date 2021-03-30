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Навальный LIVE. «Не позорьте медицину!» Обращение врачей о ситуации с Навальным в ИК-2 30.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 30.03.2021. «Не позорьте медицину!» Обращение врачей о ситуации с Навальным в ИК-2
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Алексей Навальный LIVE - «Не позорьте медицину!» Обращение врачей о ситуации с Навальным в ИК-2 (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

Алексей Навальный находится в ИК-2 в Покрове. По словам его адвокатов, у Навального в колонии начались сильные боли в спине и серьезные проблемы с правой ногой. Ему дают по две таблетки Ибупрофена в день, что, конечно, не является должной медицинской помощью. Вместе с тем продолжается пытка лишением сна.

 

Мы публикуем видеообращение врачей в поддержку Алексея Навального с требованием оказать ему необходимую медицинскую помощь.

 

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