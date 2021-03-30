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Дождь. Пригожин отозвал иск к Навальному. Юристы против алгоритмов соцсетей. День памяти Арсения Рогинского 30.03.2021

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Телеканал Дождь 30.03.2021. Пригожин отозвал иск к Навальному. Юристы против алгоритмов соцсетей. День памяти Арсения Рогинского
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Телеканал Дождь - Пригожин отозвал иск к Навальному. Юристы против алгоритмов соцсетей. День памяти Арсения Рогинского (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от иска о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. При этом ответчиком по этому иску остается Владимир Милов.


В начале марта суд обязал Навального выплатить Пригожину 500 тысяч рублей по другому иску о защите чести и достоинства по ролику, в котором оппозиционер назвал его «ворюгой», заработавшим состояние «на поставках тухлятины в детские сады и школы».

 

В Ассоциации юристов России разработали предложения по регулированию рекомендательных сервисов, которые используют социальные сервисы и онлайн-ритейлеры при выстраивании алгоритмической ленты. Юристы считают, что создатели таких систем должны раскрывать алгоритмы их работы.

 

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