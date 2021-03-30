Си Дзин Пин он как Путин. Какие знаки подает Джо Байден Москве? Цель Байдена показать что у США есть ценности, за которые они будут бороться. Почему в Белом доме не могут решиться на новые санкции? Думаю на лицо глубокая общая озабоченность по поводу агрессивных действий России. И стоит ли России поучиться у Китая как наказывать Запад. Выбирать сторону становится все сложнее.

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