Вечер с Соловьевым. Навальный, какие-то бабы и куча придурков – мы возимся с политическими карликами

Вакцинация на Украине буксует. Забитые под завязку больницы, тотальное недоверие к вакцине и антирекорды по числу заражений и смертей. Согласно опросу, 61,5% граждан не доверяют индийскому препарату, который сейчас используется для иммунизации населения. Чтобы выжить люди начинают покупать лекарства для скота.

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