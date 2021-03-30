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Время покажет. Коронавирус на Украине 30.03.2021

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Видео 30.03.2021. Время покажет. Коронавирус на Украине
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Видео - Время покажет. Коронавирус на Украине (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Вакцинация на Украине буксует. Забитые под завязку больницы, тотальное недоверие к вакцине и антирекорды по числу заражений и смертей. Согласно опросу, 61,5% граждан не доверяют индийскому препарату, который сейчас используется для иммунизации населения. Чтобы выжить люди начинают покупать лекарства для скота.

 

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