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Соловьёв LIVE. Соловьев пригрозил судом депутату Госдумы Рашкину 30.03.2021

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Соловьёв LIVE 30.03.2021. Соловьев пригрозил судом депутату Госдумы Рашкину
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Соловьёв LIVE - Соловьев пригрозил судом депутату Госдумы Рашкину (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Владимир Соловьев пригрозил судом депутату Госдумы Валерию Рашкину, если тот «не отзовёт свой ложный донос». Так телеведущий охарактеризовал запрос члена КПРФ на имя генпрокурора. Рашкин ранее попросил дать правовую оценку словам телеведущего в эфире "России-1". 

 

Соловьев: «Счастье-то какое! А они не хотят проверить Рашкина на его резкое и непонятное содействие Навальному? Хотелось бы, чтобы уже Геннадий Андреевич высказался. Он же говорил, что собирается изгонять из партии навальнят. Поэтому непонятно, как этот псевдомастер спорта [Рашкин], псевдодоктор наук вдруг решил, что он коммунист?»

 

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