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Дождь. Почему «повар Путина» отозвал иск к Навальному 30.03.2021

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Телеканал Дождь 30.03.2021. Почему «повар Путина» отозвал иск к Навальному
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Телеканал Дождь - Почему «повар Путина» отозвал иск к Навальному (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Евгений Пригожин, которого пресса окрестила «поваром Путина», отозвал один из своих исков к политику Алексею Навальному. Это сделано по формальным причинам. Вероятно, в суде главе компании «Конкорд» Пригожину пришлось бы доказывать, что оппозиционер лично может загружать и удалять ролики на ютуб-канале «Навальный Live», а подтвердить такое весьма проблематично. При этом у Пригожина все еще остаются претензии к ведущему «Навальный Live» Владимиру Милову.

 

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