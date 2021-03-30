Новые выговоры и обвинение в «симуляции»: что сейчас происходит с Навальным в колонии

Как Россия могла бы использовать инцидент в Суэцком канале в свою пользу и почему не сделала этого

Евгений Пригожин, которого пресса окрестила «поваром Путина», отозвал один из своих исков к политику Алексею Навальному. Это сделано по формальным причинам. Вероятно, в суде главе компании «Конкорд» Пригожину пришлось бы доказывать, что оппозиционер лично может загружать и удалять ролики на ютуб-канале «Навальный Live», а подтвердить такое весьма проблематично. При этом у Пригожина все еще остаются претензии к ведущему «Навальный Live» Владимиру Милову.

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