Коронавирус косит Украину, чем спасаются люди? Пока извергается лава, к вулкану в Исландии устремились тысячи туристов, чем они там занимаются? Самый громкий судебный процесс последних лет начался в США, есть ли шансы у подсудимых? Взрыв газа в Татарстане, один погибший и семеро раненых, обрушились шесть квартир, можно ли было предотвратить это? Никак не угомонятся, Канада ввела новые санкции против РФ, теперь за Крымский мост.

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