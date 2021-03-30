Ученые радостно отчитываются о разработке “ножниц”, при помощи которых можно редактировать человеческий геном и о создании эмбриона из клеток человеческой кожи. Зачем нужны эти эксперименты, к каким последствиям они могут привести, и чем новая медицинская этика похожа на идеологию фашистов, разбираются Анна Шафран и Инна Ямбулатова. Удастся ли нам остановить новую евгенику и опасные эксперименты, способные кардинально изменить человеческую расу?

Смотрите онлайн Шафран Евгеника возвращается: ученые готовы редактировать геном русских людей (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.