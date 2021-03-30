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Шафран. Евгеника возвращается: ученые готовы редактировать геном русских людей 30.03.2021

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Шафран 30.03.2021. Евгеника возвращается: ученые готовы редактировать геном русских людей
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Шафран - Евгеника возвращается: ученые готовы редактировать геном русских людей (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Анна Шафран

Ученые радостно отчитываются о разработке “ножниц”, при помощи которых можно редактировать человеческий геном и о создании эмбриона из клеток человеческой кожи. Зачем нужны эти эксперименты, к каким последствиям они могут привести, и чем новая медицинская этика похожа на идеологию фашистов, разбираются Анна Шафран и Инна Ямбулатова. Удастся ли нам остановить новую евгенику и опасные эксперименты, способные кардинально изменить человеческую расу?

 

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