Возмущение со стороны евроукров вызвали планы главы России обсудить ситуацию в Донбассе с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель без участия комик-гетмана. Министр иностранных дел Цеевропы заявил, что решать вопросы, касающиеся незалежников, можно только в формате «нормандской четвёрки». Однако последние действия ВСУ в Донбассе показывают, что именно свидомые из Киева как раз и не хотят никакого урегулирования.

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