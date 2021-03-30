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Политическая Россия. Клоунада не нужна: Путин обсудит Донбасс с европейцами без евроукров 30.03.2021

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Политическая Россия 30.03.2021. Клоунада не нужна: Путин обсудит Донбасс с европейцами без евроукров
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Политическая Россия - Клоунада не нужна: Путин обсудит Донбасс с европейцами без евроукров (30 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 30 Марта 2021

Возмущение со стороны евроукров вызвали планы главы России обсудить ситуацию в Донбассе с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель без участия комик-гетмана. Министр иностранных дел Цеевропы заявил, что решать вопросы, касающиеся незалежников, можно только в формате «нормандской четвёрки». Однако последние действия ВСУ в Донбассе показывают, что именно свидомые из Киева как раз и не хотят никакого урегулирования.

 

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