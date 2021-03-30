Бомбануло в эфире! Смачный "шлепок" от Соловьева по всем российским функционерам

Соловьев обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад. Про Собчак тоже не забыл

Навальный нарушает режим. С Зеленским не хотят говорить. Стена Сосновского

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этом выпуске продолжаем говорить об операции ВКС России в Сирийской Арабской Республике.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE 10 лет войны в Сирии и 5 лет сирийской операции ВКС РФ. Итоги и интересы России. АРМАГЕДДОНЫЧ (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.