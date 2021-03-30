Соловьёв LIVE - 10 лет войны в Сирии и 5 лет сирийской операции ВКС РФ. Итоги и интересы России. АРМАГЕДДОНЫЧ (30 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этом выпуске продолжаем говорить об операции ВКС России в Сирийской Арабской Республике.
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