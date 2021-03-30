Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. 10 лет войны в Сирии и 5 лет сирийской операции ВКС РФ. Итоги и интересы России. АРМАГЕДДОНЫЧ 30.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 30.03.2021. 10 лет войны в Сирии и 5 лет сирийской операции ВКС РФ. Итоги и интересы России. АРМАГЕДДОНЫЧ
30.03.2021 30.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 29.03.2021 29.03.2021 29.03.2021 28.03.2021 28.03.2021 28.03.2021
Еще

Соловьёв LIVE - 10 лет войны в Сирии и 5 лет сирийской операции ВКС РФ. Итоги и интересы России. АРМАГЕДДОНЫЧ (30 Марта 2021)

135 просмотров
7
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этом выпуске продолжаем говорить об операции ВКС России в Сирийской Арабской Республике.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE 10 лет войны в Сирии и 5 лет сирийской операции ВКС РФ. Итоги и интересы России. АРМАГЕДДОНЫЧ (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу