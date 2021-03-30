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60 минут. Вечерний выпуск. Рада объявила Донбасс зоной российско-украинского военного конфликта 30.03.2021

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60 минут по горячим следам 30.03.2021. Вечерний выпуск. Рада объявила Донбасс зоной российско-украинского военного конфликта
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Рада объявила Донбасс зоной российско-украинского военного конфликта (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Верховная рада Украины приняла законопроект, в котором говорится, что война на Донбассе это не внутренний, а российско-украинский вооруженный конфликт. Спустя семь лет Киев фактически объявил России войну. Это произошло на фоне катастрофической ситуацией с пандемией в стране. Подробности об этом и других событиях в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

 

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