60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Рада объявила Донбасс зоной российско-украинского военного конфликта (30 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Верховная рада Украины приняла законопроект, в котором говорится, что война на Донбассе это не внутренний, а российско-украинский вооруженный конфликт. Спустя семь лет Киев фактически объявил России войну. Это произошло на фоне катастрофической ситуацией с пандемией в стране. Подробности об этом и других событиях в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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