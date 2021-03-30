Верховная рада Украины приняла законопроект, в котором говорится, что война на Донбассе это не внутренний, а российско-украинский вооруженный конфликт. Спустя семь лет Киев фактически объявил России войну. Это произошло на фоне катастрофической ситуацией с пандемией в стране. Подробности об этом и других событиях в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Рада объявила Донбасс зоной российско-украинского военного конфликта (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.