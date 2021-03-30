Константин Сёмин - Учитесь у Мединского. Дышите глубже. Возраст дожития. Галопом по Европам (30 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
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В этом выпуске:
- Цены на бензин на московских заправках растут 4 месяца подряд;
- Правительство продлило заморозку цен на сахар до 1 июня и на подсолнечное масло до 1 октября;
- Цены на автомобили за первый квартал прибавили от 2 до восьми процентов;
- Сразу нескольким российским регионам грозит финансовая пирамида из-за растущих долгов;
- Власти всё активнее хотят получить доступ к личным данным граждан, констатируют в Яндексе;
- Совфед одобрил закон о просветительской деятельности;
- Мединский не позволит Западу промывать школьникам мозги;
- Водители торговой сети «Петрович» в Санкт-Петербурге вышли на забастовку;
- Прокуратура проверяет курганскую больницу скорой помощи;
- В Москве на взятке попались двое сотрудников Минпромторга;
- В Академии наук решили засекретить доклад об экологической обстановке в городах Сибири;
- Верховная Рада потребовала от России прекратить конфликт на Донбассе и вывести войска;
- Турция снова ввела комендантский час выходного дня;
- В Бразилии становится опасно не любить Болсонару.
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