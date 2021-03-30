В этом выпуске:

- Цены на бензин на московских заправках растут 4 месяца подряд;

- Правительство продлило заморозку цен на сахар до 1 июня и на подсолнечное масло до 1 октября;

- Цены на автомобили за первый квартал прибавили от 2 до восьми процентов;

- Сразу нескольким российским регионам грозит финансовая пирамида из-за растущих долгов;

- Власти всё активнее хотят получить доступ к личным данным граждан, констатируют в Яндексе;

- Совфед одобрил закон о просветительской деятельности;

- Мединский не позволит Западу промывать школьникам мозги;

- Водители торговой сети «Петрович» в Санкт-Петербурге вышли на забастовку;

- Прокуратура проверяет курганскую больницу скорой помощи;

- В Москве на взятке попались двое сотрудников Минпромторга;

- В Академии наук решили засекретить доклад об экологической обстановке в городах Сибири;

- Верховная Рада потребовала от России прекратить конфликт на Донбассе и вывести войска;

- Турция снова ввела комендантский час выходного дня;

- В Бразилии становится опасно не любить Болсонару.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Учитесь у Мединского. Дышите глубже. Возраст дожития. Галопом по Европам (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.