Царьград. Главное. Новая схема отъема денег у населения и бюджета: «зеленые» долги для Грефа и Ко 25.03.2021

Триллионы рублей из денег налогоплательщиков за последние 15 лет были направлены в т.н. институты развития. Эти структуры были созданы для рывка отечественной экономики. Однако, по факту, они стали «черными дырами», где исчезают бюджетные деньги. Эту и другие важные темы сегодня в «Царьград.Главное» обсудим с известным российском экономистом Михаилом Хазиным.

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