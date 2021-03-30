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Царьград. Главное. Афера в масштабах государства: жесткий распил в «институтах развития» 30.03.2021

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Царьград. Главное 30.03.2021. Афера в масштабах государства: жесткий распил в «институтах развития»
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Царьград. Главное - Афера в масштабах государства: жесткий распил в «институтах развития» (30 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Триллионы рублей из денег налогоплательщиков за последние 15 лет были направлены в т.н. институты развития. Эти структуры были созданы для рывка отечественной экономики. Однако, по факту, они стали «черными дырами», где исчезают бюджетные деньги. Эту и другие важные темы сегодня в «Царьград.Главное» обсудим с известным российском экономистом Михаилом Хазиным.

 

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