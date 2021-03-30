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Соловьёв LIVE. Реинкарнация Навального в Соболь. Загадочная русская душа. Наши с Борисом Якеменко 30.03.2021

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Соловьёв LIVE 30.03.2021. Реинкарнация Навального в Соболь. Загадочная русская душа. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Реинкарнация Навального в Соболь. Загадочная русская душа. Наши с Борисом Якеменко (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

 

«РЕИНКАРНАЦИЯ НАВАЛЬНОГО В СОБОЛЬ» - или «и повторится все, как встарь»?

- Зачем Соболь переделывают в Навального? 
- Навальный 2:0. Почему Соболь, как и Навальному, можно всё?
- Лохотрон имени Навального - как лидеры оппозиции зарабатывают, пока вождь в тюрьме?  

 

ЗАГАДОЧНАЯ РУССКАЯ ДУША и можно ли найти её с помощью науки? 

- Почему нам нужно всё или ничего?
- Почему если не можем получить всё, то нам не нужно ничего? 
- Почему наш человек в разлуке скучает по пейзажам, а не по людям?

 

Экскаватор и сухогруз как символы современной цивилизации.

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Реинкарнация Навального в Соболь. Загадочная русская душа. Наши с Борисом Якеменко (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Гость
30 Марта 2021, 21:12
Что же за великая страна такая, если не может справиться с горсткой негодяев-предателей? У нас точно СК и ФСБ есть? Что? Крыша Навального снова крышует? А обещали, что она потекла...Что же это Власть ничего сделать не может или она не власть уже???
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