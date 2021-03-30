Соловьев обвинил Ахеджакову и Бортич в работе на Запад. Про Собчак тоже не забыл

10 лет войны в Сирии и 5 лет сирийской операции ВКС РФ. Итоги и интересы России. АРМАГЕДДОНЫЧ

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

«РЕИНКАРНАЦИЯ НАВАЛЬНОГО В СОБОЛЬ» - или «и повторится все, как встарь»?

- Зачем Соболь переделывают в Навального?

- Навальный 2:0. Почему Соболь, как и Навальному, можно всё?

- Лохотрон имени Навального - как лидеры оппозиции зарабатывают, пока вождь в тюрьме?

ЗАГАДОЧНАЯ РУССКАЯ ДУША и можно ли найти её с помощью науки?

- Почему нам нужно всё или ничего?

- Почему если не можем получить всё, то нам не нужно ничего?

- Почему наш человек в разлуке скучает по пейзажам, а не по людям?

Экскаватор и сухогруз как символы современной цивилизации.

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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Реинкарнация Навального в Соболь. Загадочная русская душа. Наши с Борисом Якеменко (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.