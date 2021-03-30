Соловьёв LIVE - Реинкарнация Навального в Соболь. Загадочная русская душа. Наши с Борисом Якеменко (30 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
10 лет войны в Сирии и 5 лет сирийской операции ВКС РФ. Итоги и интересы России. АРМАГЕДДОНЫЧ
Еще
Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
«РЕИНКАРНАЦИЯ НАВАЛЬНОГО В СОБОЛЬ» - или «и повторится все, как встарь»?
- Зачем Соболь переделывают в Навального?
- Навальный 2:0. Почему Соболь, как и Навальному, можно всё?
- Лохотрон имени Навального - как лидеры оппозиции зарабатывают, пока вождь в тюрьме?
ЗАГАДОЧНАЯ РУССКАЯ ДУША и можно ли найти её с помощью науки?
- Почему нам нужно всё или ничего?
- Почему если не можем получить всё, то нам не нужно ничего?
- Почему наш человек в разлуке скучает по пейзажам, а не по людям?
Экскаватор и сухогруз как символы современной цивилизации.
Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Реинкарнация Навального в Соболь. Загадочная русская душа. Наши с Борисом Якеменко (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.