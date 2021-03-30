Политическая Россия - Путин, Макрон и Меркель унизительно кинули Украину и Зеленского (30 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
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Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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