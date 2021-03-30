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Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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