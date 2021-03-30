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Вечер с Владимиром Соловьевым 30.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 30.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (30 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Баррель крутит геополитический кубик Рубика и боится, что Россия и Китай могут объединить усилия против запада, стать технологически независимыми, не давать никому вмешиваться в свои внутренние дела. А как тогда иметь с такими дело? Ведь запад по-другому не умеет. Сейчас новая стратегия реализуется у них, Китай партнер, конкурент и соперник, Россию же нужно давить, сдерживать и вовлекать.

 

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