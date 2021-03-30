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Соловьёв LIVE. Запад начал «ментальную войну» против РФ. Навальный - симулянт. Голованов. Баранец. Спецэфир 30.03.2021

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Соловьёв LIVE 30.03.2021. Запад начал «ментальную войну» против РФ. Навальный - симулянт. Голованов. Баранец. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - Запад начал «ментальную войну» против РФ. Навальный - симулянт. Голованов. Баранец. Спецэфир (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире! В студии — Роман Голованов и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

 

- Запад начал «ментальную войну» против России. Цель — Распад страны по образцу СССР

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