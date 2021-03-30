Соловьёв LIVE - Запад начал «ментальную войну» против РФ. Навальный - симулянт. Голованов. Баранец. Спецэфир (30 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
10 лет войны в Сирии и 5 лет сирийской операции ВКС РФ. Итоги и интересы России. АРМАГЕДДОНЫЧ
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Мы в эфире! В студии — Роман Голованов и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
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