Видео - Время покажет. О Донбассе без Украины (30 Марта 2021)
Опубликовано: 30 Марта 2021
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что согласовывается видеоконференция президента России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, одной из тем встречи станет Донбасс. В Киеве выступили против сокращенного «нормандского формата». Почему Владимира Зеленского не пригласили на встречу?
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