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Время покажет. О Донбассе без Украины 30.03.2021

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Видео 30.03.2021. Время покажет. О Донбассе без Украины
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Видео - Время покажет. О Донбассе без Украины (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 30 Марта 2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что согласовывается видеоконференция президента России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, одной из тем встречи станет Донбасс. В Киеве выступили против сокращенного «нормандского формата». Почему Владимира Зеленского не пригласили на встречу?

 

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