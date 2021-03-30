Время покажет. Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено в 2021 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что согласовывается видеоконференция президента России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель, одной из тем встречи станет Донбасс. В Киеве выступили против сокращенного «нормандского формата». Почему Владимира Зеленского не пригласили на встречу?

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