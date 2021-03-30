Смотрите в этом выпуске: большой разговор с участием президента на заседании Совета по межнациональным отношениям; Ил-112В спустя два года совершил испытательный полет; о важности прививки от коронавируса говорят обычные люди; настоящая спецоперация со взрывами и стрельбой развернулась в подмосковных Мытищах; волонтеры регистрируются для участия в предварительном голосовании "Единой России"; что узнали о нас иностранцы, которые из-за пандемии остались в России.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (30 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.