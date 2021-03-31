- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Социология недовольства – быть ли росту протеста? Владимир Звоновский, профессор Кафедры социологии и психологии Самарского государственного экономического университета, доктор социологических наук, сотрудник Фонда социальных исследований

- «Живой гвоздь». Геннадий Гудков, политик, полковник ФСБ в запасе

- Ситуация с Навальным. Применимы ли международные законы против пыток? Ана Раку, член комитета ООН против пыток

- «Иноагентство». Сергей Маркелов, журналист-фрилансер, фотограф, видеооператор (которого российские власти считают иностранным агентом, но приостановили своё решение).

Смотрите онлайн Утренний разворот Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Геннадий Гудков (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.