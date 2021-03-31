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Утренний разворот. Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Геннадий Гудков 31.03.2021

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Утренний разворот 31.03.2021. Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Геннадий Гудков
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Утренний разворот - Курников и Баблоян. Живой гвоздь - Геннадий Гудков (31 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Социология недовольства – быть ли росту протеста? Владимир Звоновский, профессор Кафедры социологии и психологии Самарского государственного экономического университета, доктор социологических наук, сотрудник Фонда социальных исследований

- «Живой гвоздь». Геннадий Гудков, политик, полковник ФСБ в запасе

- Ситуация с Навальным. Применимы ли международные законы против пыток? Ана Раку, член комитета ООН против пыток

- «Иноагентство». Сергей Маркелов, журналист-фрилансер, фотограф, видеооператор (которого российские власти считают иностранным агентом, но приостановили своё решение).

 

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