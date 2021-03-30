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Открытый эфир. «Стратегия военной небезопасности» Украины и «пузырь» бесполезного оружия США 30.03.2021

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Открытый эфир 30.03.2021. «Стратегия военной небезопасности» Украины и «пузырь» бесполезного оружия США
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Открытый эфир - «Стратегия военной небезопасности» Украины и «пузырь» бесполезного оружия США (30 Марта 2021)

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Опубликовано: 31 Марта 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Всех - под ружье: Владимир Зеленский официально признал Россию противником Украины, подписав «Стратегию военной безопасности».

 

- Украинские комбриги хуже нацистов: в ходе ротации на линию боевого соприкосновения в Донбассе заступает 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

 

- Уйти или остаться: госсекретарь США Блинкен дал понять, что соглашение Трампа с талибами не будет выполняться. Какие планы на самом деле вынашивают американцы в Афганистане?

 

- БПЛА против истребителя: правда ли, что в США разрабатывают оружие, которое в скором будущем может полностью изменить ход воздушных боев?

 

- Деньги на ветер: бесполезное оружие приносит Америке только гигантские убытки; к таким печальным итогам пришли военные эксперты после оценки результатов дорогостоящих программ Пентагона.

 

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