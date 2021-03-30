Открытый эфир. Передислокация фашизма на Украине и «Палачи на пенсии» 23.03.2021

Открытый эфир. Украинские снайперы в ДНР и утомленные глобальным потеплением 24.03.2021

- Всех - под ружье: Владимир Зеленский официально признал Россию противником Украины, подписав «Стратегию военной безопасности».

- Украинские комбриги хуже нацистов: в ходе ротации на линию боевого соприкосновения в Донбассе заступает 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

- Уйти или остаться: госсекретарь США Блинкен дал понять, что соглашение Трампа с талибами не будет выполняться. Какие планы на самом деле вынашивают американцы в Афганистане?

- БПЛА против истребителя: правда ли, что в США разрабатывают оружие, которое в скором будущем может полностью изменить ход воздушных боев?

- Деньги на ветер: бесполезное оружие приносит Америке только гигантские убытки; к таким печальным итогам пришли военные эксперты после оценки результатов дорогостоящих программ Пентагона.

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