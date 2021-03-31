«Я исправлю ошибки Трампа!», потрясая кулачками, кричал Байден в запале предвыборной гонки. Исправил, бесспорно. Правда, сделал еще хуже – это наглядно демонстрирует ситуация на границе с Мексикой, где американским погранслужбам приходится разворачивать десятки тысяч нелегалов, а остальных помещать в те же клетки, за которые демпартия критиковала Трампа. Но карманные СМИ демократов объясняют, почему «это совсем другое».

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