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Михеев. Итоги. «Маньяк в эфире – адская мерзость»: Почему Собчак все сходит с рук 31.03.2021

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Михеев. Итоги 31.03.2021. «Маньяк в эфире – адская мерзость»: Почему Собчак все сходит с рук
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Михеев. Итоги - «Маньяк в эфире – адская мерзость»: Почему Собчак все сходит с рук (31 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 31 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» подверг резкой критике интервью Ксении Собчак с маньяком Моховым. По словам эксперта, телеведущая переступила все грани дозволенного, желая «хайпануть и заработать на этом».

 

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