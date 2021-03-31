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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала «Царьград» подверг резкой критике интервью Ксении Собчак с маньяком Моховым. По словам эксперта, телеведущая переступила все грани дозволенного, желая «хайпануть и заработать на этом».

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