«Они хотят, чтобы я перестал призывать на митинги»: Иван Жданов об аресте своего отца

«Не позорьте медицину!» Обращение врачей о ситуации с Навальным в ИК-2

На борьбу с Алексеем Навальным задействованы сотни человек и миллиарды бюджетных денег, потому что это — главная задача лично Владимира Путина. Тех, кто готов продать совесть, щедро одаривают — квартиры, продвижения по службе, медали, ордена за заслуги перед Отечеством, госконтракты и дополнительные бюджеты для компаний.

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