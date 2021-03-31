Алексей Навальный LIVE - Как богатеют борцы с Навальным (31 Марта 2021)
Опубликовано: 31 Марта 2021
Ведущие: Алексей Навальный
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На борьбу с Алексеем Навальным задействованы сотни человек и миллиарды бюджетных денег, потому что это — главная задача лично Владимира Путина. Тех, кто готов продать совесть, щедро одаривают — квартиры, продвижения по службе, медали, ордена за заслуги перед Отечеством, госконтракты и дополнительные бюджеты для компаний.
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