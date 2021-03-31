В очередном прямом эфире программы «Стена Сосновского» на канале Соловьёв.Live говорили о здоровье Навального, зачастившей в Германию его жене, о роли Марии Певчих и Ми-6 в деле Навального, а также о моральном облике российской «оппозиции».

- Нужен ли кому-либо Навальный на свободе

- Кто такая Мария Певчих

- Кто охраняет Юлию Навальную в Германии

- О врачах Шарите и сценарию МИ-6

- Про моральный облик российской «оппозиции».

Смотрите онлайн Николай Стариков Здоровье Навального. Навальная в Германии и моральный облик «оппозиции» (31 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.