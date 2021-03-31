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Николай Стариков. Здоровье Навального. Навальная в Германии и моральный облик «оппозиции» 31.03.2021

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Николай Стариков 31.03.2021. Здоровье Навального. Навальная в Германии и моральный облик «оппозиции»
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Николай Стариков - Здоровье Навального. Навальная в Германии и моральный облик «оппозиции» (31 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 31 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном прямом эфире программы «Стена Сосновского» на канале Соловьёв.Live говорили о здоровье Навального, зачастившей в Германию его жене, о роли Марии Певчих и Ми-6 в деле Навального, а также о моральном облике российской «оппозиции».

 

- Нужен ли кому-либо Навальный на свободе 
- Кто такая Мария Певчих
- Кто охраняет Юлию Навальную в Германии 
- О врачах Шарите и сценарию МИ-6 
- Про моральный облик российской «оппозиции».

 

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